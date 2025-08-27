"Siamo solo all'inizio di una stagione lunga, adesso deve godersi e sfruttare i giocatori freschi. L'Inter credo abbia fatto un ottimo lavoro soprattutto nelle alternative, rimpiazzando quei giocatori che l'anno scorso non riuscivano a dare quel qualcosa in più a gara in corso. Mi piace la serenità che ha portato il nuovo allenatore, spero dia spazio a Pio Esposito, mi ricorda molto Luca Toni, che io ho allenato, ovviamente con le doverose differenze. Spero possa dargli fiducia, che possa sbagliare col sorriso e senza pressione, adesso deve star lì e imparare dai calciatori bravi".