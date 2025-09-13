Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di FcInter1908 dopo il pareggio contro il Parma: "Sapevamo che il Parma fosse una buona squadra, fisica: giocavano con nove 2006, due anni di differenza è tantissimo ma non è una giustificazione. Abbiamo fatto la prima parte bene, poi abbiamo sofferto più del dovuto perché abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico. Nel secondo tempo siamo entrati con un altro piglio, ho fatto cambi che hanno riequilibrato la squadra: abbiamo sbagliato di meno e fatto qualcosina in più senza però determinare lì davanti. Credo che il pareggio sia giusto.