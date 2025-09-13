Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di FcInter1908 dopo il pareggio contro il Parma
Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di FcInter1908 dopo il pareggio contro il Parma: "Sapevamo che il Parma fosse una buona squadra, fisica: giocavano con nove 2006, due anni di differenza è tantissimo ma non è una giustificazione. Abbiamo fatto la prima parte bene, poi abbiamo sofferto più del dovuto perché abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico. Nel secondo tempo siamo entrati con un altro piglio, ho fatto cambi che hanno riequilibrato la squadra: abbiamo sbagliato di meno e fatto qualcosina in più senza però determinare lì davanti. Credo che il pareggio sia giusto.
Abbiamo una situazione in cui veniamo dalla nazionale, c'è stata un po' di confusione riguardo tanti giocatori che non c'erano per la nazionale o per l'Under 23, quando non hai continuità negli allenamenti e ti ritrovi un giorno prima della partita, va bene così. La storia di questa squadra dice che facciamo quasi sempre gol, oggi non ci siamo riusciti: a me interessa che quando non si riesce a vincere, non si deve perdere. E la squadra ha fatto un'ottima partita.