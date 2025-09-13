FC Inter 1908
Faouzi Ghuolam, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, ha parlato così della corsa scudetto
Marco Astori
Marco Astori 

Faouzi Ghuolam, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, ha parlato così della corsa scudetto e di chi vede come antagonista del Napoli: "Per me l'Inter era la favorita l'anno scorso e lo è anche quest'anno per un discorso di rosa e società.

Ha fatto due finali in tre anni, è da prendere di sicuro in considerazione. Poi ha incognite, bisogna vedere come farà con un allenatore nuovo e senza Inzaghi. C'è la Roma, ci sono tante cose da scoprire".

 

