Faouzi Ghuolam, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, ha parlato così della corsa scudetto e di chi vede come antagonista del Napoli: "Per me l'Inter era la favorita l'anno scorso e lo è anche quest'anno per un discorso di rosa e società.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Ghuolam: “Inter era ed è favorita. Vedremo senza Inzaghi ma è da tenere lì perché…”
news
Ghuolam: “Inter era ed è favorita. Vedremo senza Inzaghi ma è da tenere lì perché…”
Faouzi Ghuolam, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, ha parlato così della corsa scudetto
Ha fatto due finali in tre anni, è da prendere di sicuro in considerazione. Poi ha incognite, bisogna vedere come farà con un allenatore nuovo e senza Inzaghi. C'è la Roma, ci sono tante cose da scoprire".
© RIPRODUZIONE RISERVATA