«Premesso che non conosco i dettagli, io capisco la posizione di Milan ed Inter e molto meno quella del Comune di Milano. Se i due club dovessero andar via cosa farà con quell’impianto il Comune? Una decina di concerti, e poi? Se volesse buttarlo giù dovrebbe spendere una cinquantina di milioni di euro solo per smaltirlo. Dovrebbero trovare un accordo con le due squadre. Oggi pagano circa 3 milioni di euro all’anno, dovrebbero darglielo gratis, e per 50, 60, 70 anni, costringendo però le due società ad investire 50 milioni a testa per rifarlo completamente e a lasciarglielo 10-15 giorni all’anno per i concerti. Non si può chiedere a un club di investire 30-40 milioni per uno stadio lasciandoglielo per poche stagioni e in più con l’affitto da pagare. Va cambiato completamente il rapporto di concessione: in Spagna i comuni che hanno stadi affittati ai club sono felicissimi quando questi fanno i lavori. Ma le condizioni sono diverse per tempi e denaro. E un’altra cosa».