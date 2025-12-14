Giuseppe Cardone, ex difensore del Parma, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha raccontato un episodio riguardante Adriano, suo compagno di squadra nel club ducale: "Ho vestito la maglia gialloblù per sei stagioni. È stato il periodo più bello della mia vita. In attacco ho subito trovato Adriano e Mutu, due fenomeni. In squadra c'era pure Nakata, ma non lo vedevamo mai. Aveva un preparatore atletico personale, poi si metteva in un angolo dello spogliatoio a leggere libri".