Giuseppe Cardone, ex difensore del Parma, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha raccontato un episodio riguardante Adriano, suo compagno di squadra nel club ducale: "Ho vestito la maglia gialloblù per sei stagioni. È stato il periodo più bello della mia vita. In attacco ho subito trovato Adriano e Mutu, due fenomeni. In squadra c'era pure Nakata, ma non lo vedevamo mai. Aveva un preparatore atletico personale, poi si metteva in un angolo dello spogliatoio a leggere libri".
Con Prandelli, al termine di quella stagione, è arrivata la qualificazione in Coppa Uefa.
"Ricordo la bellissima festa di fine anno, eravamo in un ristorante a Viareggio. Adriano riuscì a bere 33 bottiglie di Corona, una dopo l'altra".
Quante?
"Sì, ha capito bene: 33. E non era ubriaco. Poi sono andato a dormire, chissà com'è finita".
