Cardone: “Quella volta che Adriano riuscì a bere 33 bottiglie di birra. E non era finita”

L'ex difensore del Parma ricorda un episodio riguardante l'ex attaccante brasiliano dell'Inter dopo la qualificazione in Coppa Uefa
Fabio Alampi Redattore 

Giuseppe Cardone, ex difensore del Parma, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha raccontato un episodio riguardante Adriano, suo compagno di squadra nel club ducale: "Ho vestito la maglia gialloblù per sei stagioni. È stato il periodo più bello della mia vita. In attacco ho subito trovato Adriano e Mutu, due fenomeni. In squadra c'era pure Nakata, ma non lo vedevamo mai. Aveva un preparatore atletico personale, poi si metteva in un angolo dello spogliatoio a leggere libri".

Con Prandelli, al termine di quella stagione, è arrivata la qualificazione in Coppa Uefa.

"Ricordo la bellissima festa di fine anno, eravamo in un ristorante a Viareggio. Adriano riuscì a bere 33 bottiglie di Corona, una dopo l'altra".

Quante?

"Sì, ha capito bene: 33. E non era ubriaco. Poi sono andato a dormire, chissà com'è finita".

