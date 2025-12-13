«Marcare Lookman? È stata una gara difficile anche perché dopo mi sono abbassato un po' e c'era Lookman tra i più in forma del campionato. Io mi sento bene e sto migliorando anche in fase difensiva e devo ringraziare il mister e la squadra se mi posso esprimere nel migliore dei modi». Marco Palestra ha risposto alle domande di giornalisti ed opinionisti di DAZN che gli hanno chiesto della partita contro l'Atalanta e della sua marcatura sul nigeriano.

Poi gli hanno chiesto anche delle voci di mercato che lo riguardano: «Il mister mi ha detto che fanno domande su di me ma vuol dire che è positivo, spero ne facciate sempre di domande su di me. Il ds dice che sono il migliore d'Europa e accostano a me i grandi club come Juve e Inter? Totalmente concentrato, al cento per cento sul Cagliari, sono contento di stare qua, di aiutare la squadra nel suo obirttivo e le cose che arrivano d a fuori, arrivano anche a me certo, ma adesso sono concentrato sul Cagliari. Poi in futuro non si sa cosa succederà, ma adesso sono concentrato sul mio lavoro», ha risposto.