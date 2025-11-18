Già da domani Calhanoglu si metterà a disposizione di Chivu. Niente sfida con la Spagna, ma testa al Milan

Andrea Della Sala Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 08:02)

Già da domani Calhanoglu si metterà a disposizione di Chivu in vista del derby di domenica. Niente sfida con la Spagna, ma testa al Milan e alla preparazione di una gara significativa e complicata.

"Chivu, appassionato vorace di football, il suo quarterback ce l’ha all’Inter e se lo tiene stretto, ancora di più nella sacra settimana prima del derby. Questo nuovo-vecchio Calha, ricostruito nella mente e nel fisico proprio dall’allenatore romeno, è ancora il chiavistello per “aprire” il Milan. La sfida di domenica sera contro l’ex squadra, e adesso anche contro il suo alter ego dorato, Luka Modric, è quella che più eccita l’ambizioso Hakan. Il regista croato di Allegri è considerato, anche dallo stesso Calha, come il migliore interprete del decennio in quel ruolo. Potersi specchiare davanti a lui, provare a batterlo con corsa e palleggio sul suo stesso terreno, resta comunque un privilegio per ogni centrocampista. Le consegne date dall’allenatore proprio al turco completano, poi, il quadro. Calha, che tiene il polso dei nerazzurri in fase di possesso, è anche l’uomo di mezzo designato a lanciare l’aggressione alta. In fondo, dalla capacità di Hakan di vincere il duello diretto con l’ex Pallone d’Oro, passerà gran parte di questo derby d’alta nobiltà", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Già domenica Calhanoglu ha lasciato il ritiro della Turchia di Montella, accompagnato da un comunicato medico che dava conto di un problema alla mano ancora da valutare bene. Il capitano della nazionale turca non avrebbe comunque giocato oggi contro la Spagna perché diffidato, nessuno si sarebbe preso il rischio di fargli prendere un altro giallo con annessa squalifica nel delicatissimo playoff Mondiale. Alla fine, quel dolorino è “servito” per riportarlo già ieri sera in città, poi oggi il cervello interista godrà del giorno di riposo che Chivu riserva a tutti i nazionali senza eccezioni. In ogni caso, lo staff medico nerazzurro si è subito messo in contatto con quello turco ed è stato tranquillizzato sulla tenuta della mano di Hakan. Domani, di ritorno ad Appiano, verrà rivisitato, ma non sembrano esserci nubi all’orizzonte. Anche Chivu si è sincerato personalmente della salute del suo giocatore e ha ricevuto dal numero 20 rassicurazioni. Insomma, Calha sarà ai posti di combattimento dall’inizio per guidare dal centro questo calcio verticale e furioso. Il servizio rapido per le punte e la pressione alta sono concetti comuni ai due sport, ma all’Inter le idee sono possibili solo perché in rosa c’è un quarterback illuminato come Hakan".

"E pensare che la rivalità più speziata di questo derby poteva scomparire d’estate, quando l’ex milanista diventato “idolo neroblù”, come canta la Nord di San Siro, sembrava essersi deciso a tornare in patria. Alla fine, il Bosforo è rimasto dov’è, Calha sta benone qui sui Navigli. Anzi, è stato felicemente adattato a un nuovo modo di giocare e rimotivato dal suo allenatore, per cui ci sono ancora ampi margini di crescita. I prossimi mesi saranno finalizzati a questo, ad armonizzare le caratteristiche di Hakan al nuovo sistema: intanto, porterà l’aggressione proprio in zona Modric. A vederlo così, regista “totale”, nessuno penserebbe che è lo stesso centrocampista che fino a poco fa batteva i piedi. Più stupefacente, poi, la classifica cannonieri: il turco comanda anche lì, un touchdown dopo l’altro", chiude Gazzetta.