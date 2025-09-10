Le parole del calciatore dell'Inter, rilasciate in occasione del Premio Gentlemen: ecco le sue dichiarazioni

Alessandro De Felice Redattore 10 settembre 2025

Carlos Augusto, calciatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti - tra cui l'inviato di FCINTER1908.IT Daniele Vitiello - in occasione del Premio Gentlemen. Di seguito le sue dichiarazioni:

Juve-Inter può rilanciarvi o creare problemi…

“Sappiamo che non siamo riusciti a fare quello che volevamo nell’ultima partita (Udinese, ndr) ma siamo abituati a fare le partite grandi come quella che sarà sabato. Siamo concentrati sul nostro lavoro, facciamo quello che ci chiede il mister per fare una grande partita perché è bello vincere queste partite e faremo di tutto per vincerla”.

Lavorate ad un cambio di modulo?

“Ci sono tante partite. Quando ci sono tante partite avvicinate dobbiamo aggiustare le cose alle volte ci succedono gli infortuni. Però il mister è bravo fa lavorare in moduli diversi. Sa chi sarà il futuro cosa pensa il mister però sa che siamo un gruppo di bravi ragazzi che che faranno di tutto per aiutarlo”.

Luis Henrique?

“Il nostro gruppo è sempre stato molto unito, è stata una famiglia, e quelli che sono arrivati sono arrivati sono dei bravi ragazzi che vogliono imparare e aiutare le squadre credo che questo fa la differenza alla fine. Si sono ha integrati bene le squadre al gruppo e credo che gli faranno bene quest’anno”.

Gli stimoli?

“Tutte le grandi squadre hanno dei bravi giocatori. Abbiamo la motivazione di fare bene questo anno sappiamo che alla fine dell'anno scorso non è successo quello che volevamo e credo che questo ti fa venire più voglia di fare bene per tifosi e per noi stessi per fare una grande stagione”.

La favorita per lo Scudetto?

“Io dico sempre l’Inter. Siamo l’Inter e ogni campionato dobbiamo giocarlo per vincere e faremo di tutto perché succeda”.

Ancora su Juventus-Inter:

“La differenza la fanno i dettagli. Sarà una paritta difficile, loro stanno bene. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi e quello che dobbiamo fare per provare a vincerla”.