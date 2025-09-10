Il capitano dell'Inter ha ricevuto il Premio Gentleman "Torretta d'oro": ecco le sue dichiarazioni con un video

Alessandro De Felice Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 22:05)

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato in collegamento al Premio Gentleman, dove ha ricevuto il titolo di "torretta d'oro":

"Mi dispiace non essere con voi, sono impegnato con la mia nazionale. Sono orgoglioso e voglio ringraziare tutti i tifosi che mi hanno votato.

Ho saputo che sono arrivati tanti voti. Sono contento di ricevere per il secondo anno consecutivo il premio Gentleman Serie A. Mando un grande abbraccio. Approfitto per augurare una grande serata e un in bocca al lupo a tutti. Un abbraccio forte e forza Inter”.