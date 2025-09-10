FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Lautaro riceve il Premio Gentleman: “Sono orgoglioso, grazie ai tifosi per i voti”

news

Lautaro riceve il Premio Gentleman: “Sono orgoglioso, grazie ai tifosi per i voti”

Lautaro riceve il Premio Gentleman: “Sono orgoglioso, grazie ai tifosi per i voti” - immagine 1
Il capitano dell'Inter ha ricevuto il Premio Gentleman "Torretta d'oro": ecco le sue dichiarazioni con un video
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato in collegamento al Premio Gentleman, dove ha ricevuto il titolo di "torretta d'oro":

Lautaro riceve il Premio Gentleman: “Sono orgoglioso, grazie ai tifosi per i voti”- immagine 2
Getty Images

"Mi dispiace non essere con voi, sono impegnato con la mia nazionale. Sono orgoglioso e voglio ringraziare tutti i tifosi che mi hanno votato.

Lautaro riceve il Premio Gentleman: “Sono orgoglioso, grazie ai tifosi per i voti”- immagine 3
Getty Images

Ho saputo che sono arrivati tanti voti. Sono contento di ricevere per il secondo anno consecutivo il premio Gentleman Serie A. Mando un grande abbraccio. Approfitto per augurare una grande serata e un in bocca al lupo a tutti. Un abbraccio forte e forza Inter”.  

Leggi anche
Carlos Augusto: “Non abbiamo finito la stagione come volevamo, ma siamo carichi”
Carlos Augusto: “Favorita Scudetto? L’Inter! Bene i nuovi, gruppo. L’anno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA