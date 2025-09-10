Il difensore brasiliano dell'Inter ha ricevuto il Premio Gentleman in qualità di "rivelazione": "Faremo del nostro meglio"

Carlos Augusto, difensore brasiliano dell'Inter, ha parlato dal palco del Premio Gentleman, dove ha ricevuto il titolo di "rivelazione": "Non abbiamo finito la stagione come volevamo, ma siamo carichi per fare una nuova stagione e fare del nostro meglio".