Carlos Augusto: “Non abbiamo finito la stagione come volevamo, ma siamo carichi”

Il difensore brasiliano dell'Inter ha ricevuto il Premio Gentleman in qualità di "rivelazione": "Faremo del nostro meglio"
Carlos Augusto, difensore brasiliano dell'Inter, ha parlato dal palco del Premio Gentleman, dove ha ricevuto il titolo di "rivelazione": "Non abbiamo finito la stagione come volevamo, ma siamo carichi per fare una nuova stagione e fare del nostro meglio".

Bocca cucita, invece, alla domanda sul prossimo match di campionato, in programma sabato alle ore 18 contro la Juventus.

