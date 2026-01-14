L'esterno sinistro brasiliano ha commentato così il successo dell'Inter contro il Lecce che vale il titolo di campioni di inverno

Fabio Alampi Redattore 14 gennaio - 23:11

Carlos Augusto, ai microfoni di DAZN, ha commentato il successo ottenuto dall'Inter contro il Lecce: "È stata una grande vittoria di squadra, tutti quelli che giocano meno hanno meritato, sono sempre pronti per aiutare la squadra. Campioni di inverno? Chiaro che importa, dà fiducia al gruppo, ma abbiamo dei calciatori di esperienza che capiscono i momenti del campionato. Ci sono partite così, alla fine 1-0, difficile, contro una squadra che si chiude bene, ma abbiamo fatto il nostro lavoro e continuiamo così".

"Il giorno di riposo alla vigilia di una partita? È la prima volta che mi succede, però il mister ha la fiducia nostra e sa che siamo dei calciatori che fanno di tutto per l'Inter, facciamo il nostro meglio per aiutarlo, sa che siamo responsabili e che siamo concentrati sulla partita anche se non ci sono allenamenti. Oggi ci siamo ritrovati pronti per la partita".

"Il primo tempo è stata una partita un po' complicata per colpa nostra, eravamo lenti con la palla, non eravamo noi stessi. Ci sono anche partite così, non puoi fare sempre 5 gol, ci sono squadre che fanno il loro compito molto bene, loro si sono chiusi. Il gol? Abbiamo dimostrato com'è il nostro gruppo, tutti uniti per la causa che è vincere le partite. Il pareggio del Napoli contro il Parma? Dobbiamo essere concentrati su noi stessi, se non vinciamo la nostra partita non conta nulla quello che è successo là".