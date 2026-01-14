"Ci è capitato anche altre volte di fare ottime prestazioni e per un episodio che gira contro non si riesce a portare a casa il risultato. La partita è stata fatta molto bene, ci stava abbassarsi un po' nel secondo tempo. Peccato, perché il loro ce lo siamo fatti un po' da soli, siamo stati ingenui. Ora dobbiamo guardare avanti e iniziare a guardare i risultati. Contro queste squadre, prima o poi, se gli ridai sempre la palla, prima o poi creano qualcosa. Volevamo costruire da dietro, poi siamo calati a livello qualitativo. Mi aspettavo un secondo tempo di sofferenza".