Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo ottenuto contro il Lecce: "È sempre bello essere in cima, ma sappiamo benissimo che mancano ancora tantissime partite, tanti punti in palio. Bisogna essere concentrati, lo abbiamo visto anche stasera: il Lecce è un'ottima squadra, si soffre con tutti, non ci sono partite facili. Dobbiamo sempre dare il massimo".
Zielinski: “Sempre bello essere in cima, ma mancano tantissime partite. Nel primo tempo…”
Il centrocampista polacco dell'Inter ha commentato il sofferto successo ottenuto a San Siro contro il Lecce
"Nel primo tempo è mancata velocità nel gioco, toccavamo troppo la palla per poi passare ai lati, dove potevamo sfruttare meglio le qualità dei nostri quinti ed essere più pericolosi. Nel secondo abbiamo fatto bene, abbiamo velocizzato e alla fine siamo stati premiati con il gran gol di Pio".
