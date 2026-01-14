Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo ottenuto contro il Lecce: "È sempre bello essere in cima, ma sappiamo benissimo che mancano ancora tantissime partite, tanti punti in palio. Bisogna essere concentrati, lo abbiamo visto anche stasera: il Lecce è un'ottima squadra, si soffre con tutti, non ci sono partite facili. Dobbiamo sempre dare il massimo".