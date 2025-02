Carlos Augusto a DAZN ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina per due a uno. Suo l'assist sul gol vittoria di Arnautovic : «Oggi abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo. Sono contento per il gol di Marko. Sappiamo che quelli che giocano meno lavorano tanto durante la settimana», ha sottolineato il brasiliano.

«Se ci hanno dato fastidio le critiche dopo la sconfitta di Firenze? Non siamo stati noi a Firenze ed eravamo arrabbiati per questo. Chiaro che siamo forti e tutti parlano male quando la nostra squadra non dimostra la sua forza. Oggi l'abbiamo dimostrata di nuovo. La partita contro la Juve? Speriamo di non prendere tanti gol come all'andata. Ogni gara ora è bella da giocare, andremo lì per cercare di vincere», ha sottolineato l'esterno.