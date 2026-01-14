Carlos Augusto a InterTV: “Gara dura, non è semplice ogni 3 giorni ma abbiamo un grande gruppo”

A distanza di tre giorni torna in campo l'Inter per il recupero della 16a giornata di campionato rimandata per gli impegni in Supercoppa dei nerazzurri. Al Meazza i nerazzurri superano il Lecce al termina di una gara complicatissima. La risolve Pio Esposito che manda i nerazzurri, campioni d'inverno, a +6 sul Napoli e Milan. Queste le parole di rilasciate nel post partita ai microfoni di InterTV: "ogni vittoria non è scontata la partita è stata dura, loro difendono bene noi poi eravamo un po' lenti. Nella ripresa siamo entrati meglio, bene per Pio che ha fatto gol ma bene per la vittoria. Ci sono tante gare e abbiamo bisogno di tutti, giocare ogni tre giorni è difficile ma con un gruppo unito tutti possono essere utili e sono tutti importanti. Abbiamo dei cslciatori di grande esperienza, siamo l'Inter dobbiamo giocare ogni gara per vincere. La classifica? La guardiamo ma dobbiamo essere concentrati su di noi, sabato avremo una gara difficile e dovremo essere pronti"