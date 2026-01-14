FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Inter-Lecce, Pio Esposito, autore del gol vittoria, ha commentato così quanto accaduto a San Siro
Marco Macca 

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Inter-Lecce, Pio Esposito, autore del gol vittoria, ha commentato così quanto accaduto a San Siro nel recupero della 16a giornata:

"Aspettavo questo gol da tanto, il lavoro ripaga sempre e sono contentissimo perché lo aspettavo da tanto. Manca il gol in Champions, ma per ora va bene così".

"La corsa di Chivu? Nella mischia poi l'ho visto, era successo anche in Primavera che mi venisse ad abbracciare. Il nostro è un legame importante, anche se di poche parole. Siamo cresciuti insieme, lui come mister e io come calciatore in Primavera. Primo posto? Ci carica, non ci può spaventare, è quello che vogliamo tutti. Le partite sono tutte difficili e stasera ne è stata la dimostrazione. E' un cammino difficile, ma vogliamo stare lassù".

