Lecce, Sottil: “Dobbiamo continuare così, senza cali. L’Inter ha giocatori…”
Ai microfoni di DAZN, Riccardo Sottil, attaccante del Lecce, ha rilasciato queste dichiarazioni prima dell'inizio del secondo tempo
"Il mister ci ha chiesto di continuare così, come abbiamo preparato la partita. L'Inter ha giocatori forti, che ti possono mettere in difficoltà. Noi dobbiamo continuare così, senza nessun calo".
(Fonte: DAZN)
