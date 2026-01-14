Ai microfoni di DAZN, Riccardo Sottil, attaccante del Lecce, ha rilasciato queste dichiarazioni prima dell'inizio del secondo tempo

Ai microfoni di DAZN, Riccardo Sottil, attaccante del Lecce, ha rilasciato queste dichiarazioni prima dell'inizio del secondo tempo della partita contro l'Inter a San Siro:

"Il mister ci ha chiesto di continuare così, come abbiamo preparato la partita. L'Inter ha giocatori forti, che ti possono mettere in difficoltà. Noi dobbiamo continuare così, senza nessun calo".