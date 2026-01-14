FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Lecce, Sottil: “Dobbiamo continuare così, senza cali. L’Inter ha giocatori…”

news

Lecce, Sottil: “Dobbiamo continuare così, senza cali. L’Inter ha giocatori…”

Lecce, Sottil: “Dobbiamo continuare così, senza cali. L’Inter ha giocatori…” - immagine 1
Ai microfoni di DAZN, Riccardo Sottil, attaccante del Lecce, ha rilasciato queste dichiarazioni prima dell'inizio del secondo tempo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di DAZN, Riccardo Sottil, attaccante del Lecce, ha rilasciato queste dichiarazioni prima dell'inizio del secondo tempo della partita contro l'Inter a San Siro:

Lecce, Sottil: “Dobbiamo continuare così, senza cali. L’Inter ha giocatori…”- immagine 2

"Il mister ci ha chiesto di continuare così, come abbiamo preparato la partita. L'Inter ha giocatori forti, che ti possono mettere in difficoltà. Noi dobbiamo continuare così, senza nessun calo".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Napoli-Parma, Stellini: “Mancate energie e pure un pizzico di fortuna. Con il VAR non va...
Marotta: “Dumfries torna prima, non facile trovare profili da Inter. Big match e giorno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA