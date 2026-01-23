Inter Women, Consolini: “Siamo un gruppo forte. I miei punti di forza…”

Difensore classe 2007, è cresciuta nel settore giovanile dell'Inter e si è raccontata al Matchday

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 19:46)

Difensore classe 2007, Lidia Consolini è una calciatrice che sfrutta fisico e tecnica. Cresciuta nel Settore Giovanile nerazzurro, Lidia nel mese di settembre ha esordito in Prima Squadra nel match di Serie A Women’S Cup contro il Como Women e lo scorso dicembre ha firmato il suo primo contratto professionistico fino al 2029.

Questo è quanto la giocatrice dell'Inter Women ha detto, raccontando del suo percorso, ai microfoni dell'Inter per il Matchday realizzato per l'occasione della gara casalinga col Pisa:

«Prima di una sfida cerco di concentrarmi, prepararmi al meglio e staccare da tutto per focalizzarmi sul campo. Questa squadra è un gruppo forte con calciatrici che pensano prima alle compagne che a se stesse. Che caratteristica ruberei a una mia compagna? La fisicità di Ivana (Sanz.ndr) e la sua esperienza», ha sottolineato.

E poi ha anche aggiunto a proposito del tipo di calciatrice che è: «Faccio del fisico e del colpo di testa i miei punti di forza e sono sempre pronta ad imparare. Se c'è un lato nel quale sono cresciuta è sicuramente l'aspetto tecnico.

(Fonte: Matchday)