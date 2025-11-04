FC Inter 1908
Carlos Augusto: “Doppio ruolo? L’importante è giocare. La partita col Kairat è…”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter-Kairat, Carlos Augusto ha parlato così della sfida contro i kazaki:

"Queste partite sono pericolose, dobbiamo essere mentalmente concentrati perché loro stanno facendo la storia nel loro paese e vorranno fare una grande prestazione. Dobbiamo fare un grande lavoro e tenere la concentrazione, concentrarsi su noi stessi perché in Champions non so mai partite facili"

Giochi in più ruoli: cosa cerchi di dare alla squadra?

"Provo a guardare video o i miei compagni che giocano, voglio fare i due ruoli e questo mi aiuta tanto. Devo rimanere concentrato e lavorare bene in settimana, l'importante è giocare, non ho un ruolo preferito ma è una cosa positiva avere la capacità di poter giocare in due ruoli"

