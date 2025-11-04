Chivu: “Kairat? Ecco le possibili insidie. Noi abituati a giocare ogni tre giorni e…”

"Dobbiamo stare con le antenne dritte e dobbiamo aspettarci anche che possa non essere una partita facile", dice Chivu

Matteo Pifferi Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 17:16)

Intervenuto ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter-Kairat, Cristian Chivu ha parlato così:

"Quali saranno le insidie? E' una partita di Champions, se sono qui vuol dire che qualcosa hanno, hanno superato i preliminari e hanno la possibilità di fare 8 partite in questo nuovo format.

Arrivare a San Siro per molti è un sogno, le squadre che non hanno niente da perdere sono le più insidiose, dobbiamo stare con le antenne dritte e dobbiamo aspettarci anche che possa non essere una partita facile"

Domani sarà la sesta partita in tredici giorni per l'Inter: vede una crescita del gruppo?

"Bisogna sempre trovare il modo per vincere, non sempre si può giocare come sei abituato a fare, c'è l'avversario, c'è l'orario, c'è il meteo.

Siamo abituati a giocare ogni tre giorni però non è semplice, i meriti sono dei ragazzi che lavorano bene e riposano anche bene, tutti i 22 sono a disposizione del gruppo e hanno avuto tutti, più o meno, la possibilità di giocare"