Achraf Hakimi, esterno marocchino del Paris Saint-Germain, ai microfoni dei canali ufficiali del club parigino ha parlato della possibilità di rivincere la Champions League dopo il trionfo della scorsa stagione: "Non direi che è facile o difficile. È più una responsabilità, e sapere che siamo campioni ci dà la forza di difendere il titolo. È anche una sfida da dimostrare sempre a noi stessi, poche squadre hanno vinto la Champions League due volte di fila. Quindi è una sfida per noi, ci motiva e dovrebbe darci forza, soprattutto ricordando la campagna dell'anno scorso, che non è stata facile. Se restiamo uniti e lavoriamo insieme, possiamo farlo di nuovo. Vincere il trofeo la scorsa stagione è stato un sentimento di liberazione. Ci siamo liberati da qualcosa che volevamo assolutamente ottenere, soprattutto in un club che non aveva mai vinto la Champions League. Essere i primi a farlo è estremamente gratificante, e sono davvero felice di aver fatto la storia e di poter continuare a farlo in questo club".