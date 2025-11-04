Achraf Hakimi, esterno marocchino del Paris Saint-Germain, ai microfoni dei canali ufficiali del club parigino ha parlato della possibilità di rivincere la Champions League dopo il trionfo della scorsa stagione: "Non direi che è facile o difficile. È più una responsabilità, e sapere che siamo campioni ci dà la forza di difendere il titolo. È anche una sfida da dimostrare sempre a noi stessi, poche squadre hanno vinto la Champions League due volte di fila. Quindi è una sfida per noi, ci motiva e dovrebbe darci forza, soprattutto ricordando la campagna dell'anno scorso, che non è stata facile. Se restiamo uniti e lavoriamo insieme, possiamo farlo di nuovo. Vincere il trofeo la scorsa stagione è stato un sentimento di liberazione. Ci siamo liberati da qualcosa che volevamo assolutamente ottenere, soprattutto in un club che non aveva mai vinto la Champions League. Essere i primi a farlo è estremamente gratificante, e sono davvero felice di aver fatto la storia e di poter continuare a farlo in questo club".
news
Hakimi: “Possiamo rivincere la Champions League. Essere campioni è una responsabilità”
"L'anno scorso è stato un po' più complicato! Non siamo partiti al meglio. Ci sono stati alcuni cambiamenti da allora, ma penso che la squadra sia in gran parte la stessa dell'anno scorso, con due o tre nuovi acquisti. Abbiamo una fiducia incredibile in noi stessi, stiamo migliorando e ci sentiamo sempre più a nostro agio con ogni partita. Ci capiamo molto bene. Penso che lo abbiamo dimostrato in ogni partita, e con ogni partita, continueremo a migliorare, vedrete prestazioni ancora migliori da parte nostra. Siamo partiti bene, ci sentiamo bene e siamo fiduciosi. Passo dopo passo, dobbiamo concentrarci su ogni partita. Sappiamo che i piccoli dettagli possono fare la differenza in Champions League, siamo partiti bene e continueremo così".
© RIPRODUZIONE RISERVATA