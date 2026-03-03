Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Como-Inter 0-0, Carlos Augusto ha parlato così del match:
Carlos Augusto: “Per Leao derby è vita o morte? Io non sono uno che parla tanto ma…”
Finisce 0-0 l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter: le parole di Carlos Augusto a Mediaset dopo la partita
"Lautaro è il nostro capitano, è un giocatore importantissimo ma abbiamo anche altre punte di qualità. Oggi abbiamo pareggiato, abbiamo il ritorno in casa"
"Leao ha detto che è da vita o morte? Giusto così, è un derby, è importante per entrambe le squadre ma non sono uno che parla tanto. Dobbiamo essere concentrati sulla nostra squadra, vediamo come finirà"
