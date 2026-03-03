"Sapevamo le qualità del Como, come palleggiano e come escono dalle pressioni. Siamo stati bravi, atteggiamento giusto. Volevamo portare a casa una vittoria ma guardiamo avanti, domenica c'è una partita importante, penseremo al ritorno quando arriverà"

"Sapevamo quello che dovevamo fare, l'importante è non aver preso gol. Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, oggi abbiamo mantenuto la porta inviolata e va bene per il ritorno"

"Sappiamo le qualità del Como, li abbiamo rispettati. Le semifinali si giocano sui 180', era importante non perdere e uscire con un risultato positivo anche se quando giochi per l'Inter hai sempre una grande responsabilità e giochi per vincere"