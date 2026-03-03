Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Como-Inter 0-0, Matteo Darmian ha parlato così:
Finisce 0-0 l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter: le parole di Darmian a Mediaset dopo la partita
"Sapevamo le qualità del Como, come palleggiano e come escono dalle pressioni. Siamo stati bravi, atteggiamento giusto. Volevamo portare a casa una vittoria ma guardiamo avanti, domenica c'è una partita importante, penseremo al ritorno quando arriverà"
"Sapevamo quello che dovevamo fare, l'importante è non aver preso gol. Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, oggi abbiamo mantenuto la porta inviolata e va bene per il ritorno"
"Sappiamo le qualità del Como, li abbiamo rispettati. Le semifinali si giocano sui 180', era importante non perdere e uscire con un risultato positivo anche se quando giochi per l'Inter hai sempre una grande responsabilità e giochi per vincere"
