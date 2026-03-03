Carlos Augusto a InterTV: “Chi gioca meno lavora bene per la squadra, serve un gruppo compatto”

Semfiinale d'andata di Coppa Italia. L'Inter è di scena a Como contro la squadra di Fabregas. Ampio tournover per mister Chivu che lancia dal primo minuto Diouf con Esposito unica punta. Queste le parole di rilasciate da Carlos Auguato nel pre partita ai microfoni di InterTV: "Una semfinale di coppa Italia, una gara importante, fare un buon risultato qui ti potrebbe dare un buon vantaggio contro uno squadra che sta facendo bene. Sappiamo che sono arrivati in semifinale con grandi meriti e dovremo esser pronti perchè giocano in casa e fanno un bel calcio. Periodo intenso? Le stagione con tante gare ravvicinate, dobbiamo avere un gruppo unito, chi gioca meno lavora bene per la squadra. Dobbiamo avere un gruppo compatto per fare del nostro meglio"