Carlos Augusto: “Non si vince senza giocare, siamo una grande squadra ma va dimostrato sempre”

Carlos Augusto, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Kairat Almaty
Marco Astori Redattore 

Carlos Augusto, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Kairat Almaty: "Siamo una grande una squadra, ma ogni volta che andiamo in campo lo dobbiamo dimostrare: non si vince senza giocare e sulla carta.

Dobbiamo dimostrare sempre: abbiamo trovato difficoltà, possiamo fare meglio nel possesso e nelle conclusioni ma abbiamo creato. Possiamo e dobbiamo fare meglio, adesso abbiamo la Lazio e dobbiamo alzare il livello".

