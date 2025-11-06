Carlos Augusto, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Kairat Almaty: "Siamo una grande una squadra, ma ogni volta che andiamo in campo lo dobbiamo dimostrare: non si vince senza giocare e sulla carta.
Carlos Augusto: “Non si vince senza giocare, siamo una grande squadra ma va dimostrato sempre”
Dobbiamo dimostrare sempre: abbiamo trovato difficoltà, possiamo fare meglio nel possesso e nelle conclusioni ma abbiamo creato. Possiamo e dobbiamo fare meglio, adesso abbiamo la Lazio e dobbiamo alzare il livello".
