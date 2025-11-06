L'Inter vince 2-1 contro il Kairat e resta a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite.
De Vrij: "Potevamo fare molto meglio: questa vittoria importante per…"
De Vrij: “Potevamo fare molto meglio: questa vittoria importante per…”
Ecco le parole di De Vrij ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Kairat 2-1: nerazzurri a punteggio pieno
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita, Stefan De Vrij ha parlato così del match di San Siro:
"Ci crediamo sempre alla vittoria e cerchiamo sempre di mettere lo stesso spirito.
Oggi potevamo fare molto meglio, è stata una vittoria importante per il nostro percorso in Champions. Dobbiamo continuare a fare punti"
