FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste De Vrij: “Potevamo fare molto meglio: questa vittoria importante per…”

news

De Vrij: “Potevamo fare molto meglio: questa vittoria importante per…”

De Vrij: “Potevamo fare molto meglio: questa vittoria importante per…” - immagine 1
Ecco le parole di De Vrij ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Kairat 2-1: nerazzurri a punteggio pieno
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter vince 2-1 contro il Kairat e resta a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita, Stefan De Vrij ha parlato così del match di San Siro:

"Ci crediamo sempre alla vittoria e cerchiamo sempre di mettere lo stesso spirito.

Oggi potevamo fare molto meglio, è stata una vittoria importante per il nostro percorso in Champions. Dobbiamo continuare a fare punti"

Leggi anche
Carlos Augusto: “Non si vince senza giocare, siamo una grande squadra ma va dimostrato...
Bisseck: “E’ la Champions, tutte le squadre hanno qualcosa: sappiamo di dover fare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA