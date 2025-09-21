FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Carlos Augusto: “Dobbiamo portare a casa la partita. L’1-0 è un risultato bastardo”

news

Carlos Augusto: “Dobbiamo portare a casa la partita. L’1-0 è un risultato bastardo”

Carlos Augusto: “Dobbiamo portare a casa la partita. L’1-0 è un risultato bastardo” - immagine 1
Non si fida dell'1-0 maturato nel primo tempo, Carlos Augusto. A DAZN, il difensore dell'Inter ha parlato così prima dell'inizio della ripresa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Non si fida dell'1-0 maturato nel primo tempo, Carlos Augusto. A DAZN, il difensore dell'Inter ha parlato così prima dell'inizio della ripresa contro il Sassuolo:

Carlos Augusto: “Dobbiamo portare a casa la partita. L’1-0 è un risultato bastardo”- immagine 2

"Stavo per fare gol nel primo tempo, ma va bene lo stesso. Abbiamo fatto una grande partita, possiamo essere più incisivi".

Carlos Augusto: “Dobbiamo portare a casa la partita. L’1-0 è un risultato bastardo”- immagine 3
Getty Images

"Dobbiamo essere concentrati e attenti, perché l'1-0 è un risultato bastardo. Dobbiamo portare a casa la vittoria".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Acerbi: “Dobbiamo continuare dopo la vittoria con l’Ajax, in campionato siamo...
Marotta: “Stadio? Scenario imbarazzante, potremmo anche lasciare Milano....

© RIPRODUZIONE RISERVATA