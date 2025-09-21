Non si fida dell'1-0 maturato nel primo tempo, Carlos Augusto. A DAZN, il difensore dell'Inter ha parlato così prima dell'inizio della ripresa

"Stavo per fare gol nel primo tempo, ma va bene lo stesso. Abbiamo fatto una grande partita, possiamo essere più incisivi".

"Dobbiamo essere concentrati e attenti, perché l'1-0 è un risultato bastardo. Dobbiamo portare a casa la vittoria".