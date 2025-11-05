Carlos Augusto a InterTV: “Non era scontato vincere, dobbiamo e possiamo fare meglio”

Una vittoria sudata, complessa, più difficile del previsto, ma l'Inter centra la 4 vittoria in 4 gare di Champions League portandosi in vetta alla classifica del maxi girone insieme a Bayern e Arsenal. Queste le parole di Carlos Augusto nel post partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Importante la vittoria dell'Inter più di chi fa il gol, possiamo migliorare dobbiamo migliorare ma possiamo fare un gran percorso. Non era scontato vincere, non ci sono gare facili, se ci sono squadre qui vuol dire che hanno qualità, abbiamo avuto qualche difficoltà possiamo fare meglio. Affrontiamo delle grande squadre ma queste partite sono belle da giocare abbiamo qualità per affrontare queste squadre, possiamo vincere ma dobbiamo fare meglio"