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Carlos Augusto: “Abbiamo lavorato bene, vogliamo mostrare a tutti la nostra forza”

Carlos Augusto: “Abbiamo lavorato bene, vogliamo mostrare a tutti la nostra forza” - immagine 1
Ai microfoni di DAZN, Carlos Augusto, oggi titolare, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Atalanta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di DAZN, Carlos Augusto, oggi titolare, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Atalanta:

Carlos Augusto: “Abbiamo lavorato bene, vogliamo mostrare a tutti la nostra forza”- immagine 2
Getty

"Non è mai bello perdere, ma abbiamo dimostrato tante volte la forza del nostro gruppo. Abbiamo lavorato tanto in settimana, perché possiamo dimostrare la nostra forza attraverso una grande partita".

Carlos Augusto: “Abbiamo lavorato bene, vogliamo mostrare a tutti la nostra forza”- immagine 3
Getty Images

"L'Atalanta è una squadra molto intensa, ma abbiamo lavorato tanto durante la settimana su questo. Dobbiamo credere in noi stessi e oggi è un'opportunità per mostrare le nostre capacità".

(Fonte: DAZN)

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