"Non è mai bello perdere, ma abbiamo dimostrato tante volte la forza del nostro gruppo. Abbiamo lavorato tanto in settimana, perché possiamo dimostrare la nostra forza attraverso una grande partita".

"L'Atalanta è una squadra molto intensa, ma abbiamo lavorato tanto durante la settimana su questo. Dobbiamo credere in noi stessi e oggi è un'opportunità per mostrare le nostre capacità".