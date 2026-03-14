Ai microfoni di DAZN, Carlos Augusto, oggi titolare, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Atalanta:
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Carlos Augusto: “Abbiamo lavorato bene, vogliamo mostrare a tutti la nostra forza”
Ai microfoni di DAZN, Carlos Augusto, oggi titolare, ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Atalanta
"Non è mai bello perdere, ma abbiamo dimostrato tante volte la forza del nostro gruppo. Abbiamo lavorato tanto in settimana, perché possiamo dimostrare la nostra forza attraverso una grande partita".
"L'Atalanta è una squadra molto intensa, ma abbiamo lavorato tanto durante la settimana su questo. Dobbiamo credere in noi stessi e oggi è un'opportunità per mostrare le nostre capacità".
(Fonte: DAZN)
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