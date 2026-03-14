Percassi: “Inter fortissima, ci vorrà la migliore Atalanta oggi. Saremo contenti se…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Atalanta, Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente: "L'Atalanta si è meritata sul campo un obiettivo fantastico come gli ottavi di Champions. Si è giocato contro una squadra tra le più forti al mondo, magari non abbiamo espresso il massimo, però la risposta del pubblico sta a testimoniare quanto questo raggiungimento dell'obiettivo sia stato apprezzato dal tifo. Dentro di noi siamo consapevoli che potevamo fare meglio, ma saremmo felici tutti gli anni di raggiungere questi obiettivi. Siamo qui per migliorare e far bene".