A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Atalanta, Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente: "L'Atalanta si è meritata sul campo un obiettivo fantastico come gli ottavi di Champions. Si è giocato contro una squadra tra le più forti al mondo, magari non abbiamo espresso il massimo, però la risposta del pubblico sta a testimoniare quanto questo raggiungimento dell'obiettivo sia stato apprezzato dal tifo. Dentro di noi siamo consapevoli che potevamo fare meglio, ma saremmo felici tutti gli anni di raggiungere questi obiettivi. Siamo qui per migliorare e far bene".
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fcinter1908 news interviste Percassi: “Inter fortissima, ci vorrà la migliore Atalanta oggi. Saremo contenti se…”
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Percassi: “Inter fortissima, ci vorrà la migliore Atalanta oggi. Saremo contenti se…”
Le dichiarazioni del dirigente rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti da Inter-Atalanta
"Quanto è importante giocare subito dopo il Bayern? È stato un incidente di percorso, oggi giochiamo contro una squadra fortissima, in uno stadio bellissimo. Sarà una gara difficile, sappiamo come abbiamo visto negli ultimi anni quanto sia difficile portar via punti da questo stadio contro questa squadra. Ci vorrà la migliore Atalanta, se non avremo rimpianti saremo con contenti, ben consapevoli che l'Inter è una squadra fortissima".
(Dazn)
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