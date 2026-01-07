Carlos Augusto: “Importante vincere oggi. Napoli? Facciamo il nostro, poi…”

Carlos Augusto è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Parma e Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A.

"Napoli? Siamo concentrati su di noi. Era importante vincere oggi. Facciamo il nostro lavoro, poi pensiamo agli altri. Dobbiamo fare il nostro perché il campionato è lungo".