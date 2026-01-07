FC Inter 1908
Carlos Augusto: “Importante vincere oggi. Napoli? Facciamo il nostro, poi…”

Le dichiarazioni al termine della sfida di campionato tra Parma e Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Carlos Augusto è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Parma e Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A.

Di seguito le sue dichiarazioni.

"Napoli? Siamo concentrati su di noi. Era importante vincere oggi. Facciamo il nostro lavoro, poi pensiamo agli altri. Dobbiamo fare il nostro perché il campionato è lungo".

Dimarco supera il suo record di 11 tra gol e assist?

"Sisi, ci arriva (ride, ndr)”.

