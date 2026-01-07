Carlos Augusto è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Parma e Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A.
Carlos Augusto: “Importante vincere oggi. Napoli? Facciamo il nostro, poi…”
Le dichiarazioni al termine della sfida di campionato tra Parma e Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A
"Napoli? Siamo concentrati su di noi. Era importante vincere oggi. Facciamo il nostro lavoro, poi pensiamo agli altri. Dobbiamo fare il nostro perché il campionato è lungo".
Dimarco supera il suo record di 11 tra gol e assist?
"Sisi, ci arriva (ride, ndr)”.
