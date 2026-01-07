Intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter, Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha commentato così la prestazione di oggi

Intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter, Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha commentato così la prestazione di oggi: "E' mancato l'arrivare di più all'area avversaria: nel primo tempo siamo stati abbastanza bassi quando difendevamo e quando provavamo ad alzarci. Nel secondo tempo abbiamo provato ad alzarci ma loro sono una squadra molto molto forte quando trovano spazi e possono correre: questo ci ha aperto e gli ha permesso di creare occasioni. Poi dopo l'ultima azione è finita.

Loro sono aggressivi nella riaggressione ed è difficile gestire la palla, ma era un aspetto da migliorare e sarà così nelle prossime settimane. Abbiamo provato a giocare con le nostre forte facendo una partita collettiva senza lasciare spazi: loro sono super aggressivi e vogliono conquistare immediatamente la palla, questo apre spazi.

Ci abbiamo provato, non siamo stati capaci di concretizzare e questo fa la differenza: a volte se gli eventi vanno per te riesci a portare il risultato con te, altrimenti no. Il fuorigioco fischiato ad Ondrejka nel primo tempo? Ho visto, è vero che il calcio è un gioco di errori e tutti ne facciamo: a volte anche gli arbitri ne fanno", ha risposto dopo aver visto le immagini".