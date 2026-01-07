Il commento del giocatore azzurro dopo il pareggio per due a due del Napoli in casa contro il Verona

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 gennaio - 22:08

Matteo Politano, dopo il pari del Napoli per due a due contro il Verona, ha parlato in conferenza stampa anche di come è stata arbitrata la gara. «Le decisioni dell'arbitro hanno indirizzato la gara, il rigore è abbastanza dubbio. Non è possibile ogni volta aspettare cinque minuti una decisione arbitrale con 150 fermo-immagine sul braccio», ha detto il giocatore azzurro.

«Il gol di Hojlund? Faccio fatica a rispondere, sembra voglia parlare di arbitri, valutate voi. Il var è stato introdotto per aiutare, invece si perde tanto tempo e si sbaglia molto ultimamente», ha aggiunto.

Sulla gara aveva invece detto: «Solo pochi giorni fa abbiamo disputato la partita più bella dell’ultimo anno e mezzo. Non possiamo permetterci di abbassare attenzione e aggressività come nel primo tempo. Nello spogliatoio eravamo molto arrabbiati: non si possono regalare due gol così. Riprenderla non era facile, ma abbiamo dato tutto».

(Fonte: SM)