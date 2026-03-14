Carnesecchi: “Stiamo molto bene. Palladino ha fatto un grande lavoro. Vogliamo…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Atalanta, Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Stiamo molto bene, il mister ha fatto un grande lavoro per tenerci su il morale. Siamo preparati al massimo, vogliamo tornare sulla strada giusta. Magari oggi è la giornata perfetta per risollevarci. A quattro? Ci stiamo lavorando, ci piace. Col Bayern abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, in quella partita lì anche se ci fossimo messi a 8 sarebbe cambiato poco. Comunque quel modulo lo riproporremo".