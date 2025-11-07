FC Inter 1908
Carnevali: “Scudetto? Spero sia lotta affollata fino in fondo. La Serie A…”

Le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo presente al Football Business Forum alla Bocconi di Milano
«Affrontate le big, cosa penso della lotta scudetto? Spero che sia una lotta affollata a lungo perché il nostro campionato ha bisogno di competitività e di squadre che possono lottare. Abbiamo squadre buone, squadre forti. Penso che si lotterà fino in fondo, abbiamo affrontato Roma e Inter e il loro valore lo hanno dimostrato ma lo hanno dimostrato anche altri club. È un campionato competitivo ma ci può anche essere anche qualche sorpresa alla fine». Così Giovanni Carnevali, ospite al Football Business Forum che si è tenuto quest'oggi all'Università Bocconi di Milano.

-Quanto è importante la qualificazione ai Mondiali per l'Italia? 

Serve una vetrina internazionale e per tutti i club e per i tifosi è un elemento fondamentale. Dobbiamo fare di tutto per riuscirci e abbiamo tutte le opportunità di potercela fare. 

(Fonte: SS24)

