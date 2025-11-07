Carnevali: “Scudetto? Spero sia lotta affollata fino in fondo. La Serie A…”

«Affrontate le big, cosa penso della lotta scudetto? Spero che sia una lotta affollata a lungo perché il nostro campionato ha bisogno di competitività e di squadre che possono lottare. Abbiamo squadre buone, squadre forti. Penso che si lotterà fino in fondo, abbiamo affrontato Roma e Inter e il loro valore lo hanno dimostrato ma lo hanno dimostrato anche altri club. È un campionato competitivo ma ci può anche essere anche qualche sorpresa alla fine». Così Giovanni Carnevali, ospite al Football Business Forum che si è tenuto quest'oggi all'Università Bocconi di Milano.