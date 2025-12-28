FC Inter 1908
Inter, Muharemovic via subito? Carnevali: “Magari qualcuno a gennaio potrebbe…”

Inter, Muharemovic via subito? Carnevali: “Magari qualcuno a gennaio potrebbe…” - immagine 1
"Sappiamo anche che avremo richieste per giocatori importanti ma vogliamo mantenere la nostra squadra fino a fine stagione", ha detto Carnevali
Nelle ultime settimane, il profilo di Muharemovic è stato accostato con insistenza all'Inter anche perché il futuro di De Vrij potrebbe essere lontano da Milano. L'olandese è in scadenza ma si vocifera di un addio anticipato già a gennaio.

In quel caso, i nerazzurri si fionderebbero sul mercato per prendere un sostituto e Muharemovic è uno dei nomi più gettonati. Intervenuto a Sky Sport, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così delle possibili uscite a gennaio:

"Sappiamo anche che avremo richieste per giocatori importanti ma vogliamo mantenere la nostra squadra fino a fine stagione, per centrare il nostro obiettivo. A quel punto magari lasceremo a qualcuno, e credo che ce ne sia più di uno, la possibilità di andare in qualche grande club".

"La nostra forza è l’attacco e lì probabilmente non dobbiamo fare nulla. Dobbiamo trattenere i nostri giocatori per cui ci può essere qualche richiesta, poi dobbiamo cercare di migliorare sugli esterni bassi perché lì abbiamo necessità".

