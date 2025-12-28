Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Cremonese-Napoli 0-2, Matteo Politano ha fatto anche il bilancio sul 2025 del club azzurro:
Napoli, Politano: “Vinto due trofei, 2025 spettacolare e da incorniciare. L’anno prossimo…”
Le dichiarazioni di Politano ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli contro la Cremonese: gli azzurri sono ora secondi a -1 dal Milan
"Il 2025 è stato spettacolare, da incorniciare. Abbiamo portato a casa due trofei, abbiamo chiuso il 2025 con una vittoria ma nel 2026 dobbiamo avere continuità per portare a casa altri trofei e successi"
