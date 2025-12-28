Conte: “Se vince una che non è Inter, Juve o Milan è fatto straordinario. Per monte ingaggi e…”

"Perché il Napoli non è ancora pronto per comandare? Per tanti motivi. Il percorso è appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti, per tanti motivi. Per me Juve, Milan e Inter per struttura, per seconde squadre, per monte ingaggi, per valore patrimoniale sono diverse da tutte le altre. Non possiamo fare il passo più lungo della gamba, dico che se vince qualcuno che non sia una di queste tre significa che ha fatto qualcosa di straordinario. Non si può mettere la testa sotto la sabbia e pensare di essere al loro livello, con lavoro, abnegazione e umiltà stiamo cercando di colmarla sul campo ma sono realtà diverse"
© RIPRODUZIONE RISERVATA