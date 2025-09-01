Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sessione estiva di Calciomercato.

"Spero tanto che il mercato possa chiudere prima del campionato, il tempo c'è ed è senza dubbio abbastanza. Insisto da tanto su questo tema. Confermo che c'era un accordo tra Serie A, Premier, Ligue 1 e Bundesliga per chiudere il mercato prima dell'inizio dei campionato. La Liga ha detto di no ma io credo che le altre 4 dovrebbero farlo lo stesso. Dovrebbero essere compatte, senza preoccuparsi dell'eventuale decisione della Spagna".