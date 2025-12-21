FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Rowe: “Rigore contro l’Inter? È il secondo che ho tirato in carriera. Ora col Napoli…”

news

Rowe: “Rigore contro l’Inter? È il secondo che ho tirato in carriera. Ora col Napoli…”

Rowe: “Rigore contro l’Inter? È il secondo che ho tirato in carriera. Ora col Napoli…” - immagine 1
Intervistato dal Corriere dello Sport, Jonathan Rowe, giocatore del Bologna, è tornato a parlare anche del rigore tirato e segnato contro l'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervistato dal Corriere dello Sport, Jonathan Rowe, giocatore del Bologna, è tornato a parlare anche del rigore tirato e segnato contro l'Inter: «È sempre difficile tirarli in partite importanti».

È andata molto bene. Rigorista?

«Io? È stato il secondo rigore che ho calciato in carriera!».

Il coraggio non le manca mica.

«Credo in me stesso e l'ho fatto per aiutare la squadra».

Rowe: “Rigore contro l’Inter? È il secondo che ho tirato in carriera. Ora col Napoli…”- immagine 2

Dicevamo: è a un passo dalla conquista del primo titolo con il Bologna.

«Sì, sarebbe il primo: darò e daremo tutto per provare a vincere».

Lo farà anche il Napoli, c'è da scommetterci.

«Grande squadra, con giocatori forti. Sarà una bella sfida: speriamo di confermarci come è accaduto in campionato».

Conte difende a cinque.

«Questo è uno degli aspetti più complessi del calcio italiano: in tanti difendono così ed è più difficile per gli attaccanti».

Rowe: “Rigore contro l’Inter? È il secondo che ho tirato in carriera. Ora col Napoli…”- immagine 3

Il Bologna punterà al secondo titolo in sette mesi. Il ruolo di “grande” le appartiene?

«Sì, è un grande club con una mentalità forte come le big. Stiamo crescendo passo dopo passo».

Anche nel gruppo si respira un'aria stupenda.

«È davvero un bell'ambiente e anche la concorrenza è un fattore positivo. Tutti lottano per giocare e questo non fa che aiutare la crescita».

Italiano e De Zerbi sono due cultori della materia: differenze?

«De Zerbi preferisce il fraseggio, Italiano è più diretto. Un aspetto unico di Italiano è che comunica la formazione un'ora e mezzo prima della partita. Sta imparando l'inglese, a volte mi chiede qualcosa e lo aiuto».

Leggi anche
Altobelli: “Rigori? A volte il pallone diventa pesantissimo. Ma mai visti come quelli...
Lazio, Guendouzi: “Non me ne frega un cazzo di essere il migliore in campo, volevo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA