Intervistato dal Corriere dello Sport, Jonathan Rowe, giocatore del Bologna, è tornato a parlare anche del rigore tirato e segnato contro l'Inter

Intervistato dal Corriere dello Sport, Jonathan Rowe, giocatore del Bologna, è tornato a parlare anche del rigore tirato e segnato contro l'Inter: «È sempre difficile tirarli in partite importanti».

«Io? È stato il secondo rigore che ho calciato in carriera!».

«Sì, sarebbe il primo: darò e daremo tutto per provare a vincere».

«Grande squadra, con giocatori forti. Sarà una bella sfida: speriamo di confermarci come è accaduto in campionato».

«Questo è uno degli aspetti più complessi del calcio italiano: in tanti difendono così ed è più difficile per gli attaccanti».

«Sì, è un grande club con una mentalità forte come le big. Stiamo crescendo passo dopo passo».

«È davvero un bell'ambiente e anche la concorrenza è un fattore positivo. Tutti lottano per giocare e questo non fa che aiutare la crescita».

Italiano e De Zerbi sono due cultori della materia: differenze?

«De Zerbi preferisce il fraseggio, Italiano è più diretto. Un aspetto unico di Italiano è che comunica la formazione un'ora e mezzo prima della partita. Sta imparando l'inglese, a volte mi chiede qualcosa e lo aiuto».