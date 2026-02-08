"Muharemovic? Il mercato è appena terminato, abbiamo parlato con tante squadre. Ha avuto delle richieste, con la Juve c'è solo una percentuale qualora lo vendessimo. Vogliamo che migliori, che cresca. Ma dobbiamo dargli tempo per arrivare al meglio delle sue capacità. Sarebbe fantastico ottenere qualche punto contro club come l'Inter. E' complicato, ma ci dobbiamo provare, non bisogna sbagliare nulla. E' un ulteriore step, ma dobbiamo pensare al nostro campionato, in cui dobbiamo lottare per la salvezza. Se ci sarà altro, sarà tutto di guadagnato".