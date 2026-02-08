FC Inter 1908
fcinter1908 news interviste Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic? Abbiamo richieste, deve crescere. Con la Juve…”

Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic? Abbiamo richieste, deve crescere. Con la Juve…”

Ottima stagione fin qui per il Sassuolo di Fabio Grosso, a cui manca però il colpo contro una big. Ci proverà contro l'Inter capolista
Marco Macca
Ottima stagione fin qui per il Sassuolo di Fabio Grosso, a cui manca però il colpo contro una big. Ci proverà contro l'Inter capolista, che arriva al Mapei Stadium con l'obiettivo di andare momentaneamente a +8 sul Milan. Ne ha parlato a DAZN l'ad neroverde Giovanni Carnevali prima del fischio d'inizio:

"Muharemovic? Il mercato è appena terminato, abbiamo parlato con tante squadre. Ha avuto delle richieste, con la Juve c'è solo una percentuale qualora lo vendessimo. Vogliamo che migliori, che cresca. Ma dobbiamo dargli tempo per arrivare al meglio delle sue capacità. Sarebbe fantastico ottenere qualche punto contro club come l'Inter. E' complicato, ma ci dobbiamo provare, non bisogna sbagliare nulla. E' un ulteriore step, ma dobbiamo pensare al nostro campionato, in cui dobbiamo lottare per la salvezza. Se ci sarà altro, sarà tutto di guadagnato".

"Divieto trasferte per i tifosi Inter? Dal punto di vista economico è una perdita non preventivata, ma il problema è fare un danno al nostro sistema calcio, visto che viene a mancare un po' lo spettacolo. Queste cose fanno male al calcio, speriamo che il fatto di Cremona sia uno degli ultimi accaduti nel nostro mondo".

(Fonte: DAZN)

