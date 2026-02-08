FC Inter 1908
Ecco le parole di Minotti ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio di Sassuolo-Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Sassuolo-Inter, Lorenzo Minotti ha parlato così del match del Mapei Stadium:

""I numeri sono eloquenti, c'è un divario enorme tra l'Inter e le altre. Chivu ha inciso anche su questo, l'anno scorso per esempio le riserve in attacco non erano pronte e non entravano bene. Il capolavoro di Chivu è vedere come Bonny ed Esposito lo ripagano ogni volta, non solo a livello di numeri ma anche le prestazioni"

"Pio Esposito-Lautaro coppia meglio assortita? Indubbiamente quest'anno Thuram ha avuto qualche pausa in più ma è un dato di fatto che Lautaro gioca bene anche con Thuram, lo ha dimostrato l'anno scorso.

Thuram quest'anno ha fatto un po' meno bene dell'anno scorso, ma è uno che svaria, parte da dietro ed entra in area. I numeri dicono che la coppia che funziona di più quest'anno è Pio-Lautaro, la cosa bella è avere anche i due giocatori che subentrano. Esposito spesso ha fatto assist importanti, è un grande valore che l'Inter ha. La cosa che mi piace tantissimo di Lautaro è che ci mette sempre la faccia quando le cose vanno meno bene"

