Prima della gara contro i neroverdi ha parlato anche su DAZN l'allenatore nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 febbraio - 17:28

Su Dazn, prima della partita tra Sassuolo e Inter, ha parlato Cristian Chivu. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro prima del fischio d'inizio della gara del Mapei: «Un mese importante? Come tutti i mesi passati finora da quando abbiamo iniziato. Senza quello che abbiamo fatto prima non si parlava di un mese importante a questo punto. Siamo consapevoli della nostra crewscita, del lavoro quotidiano fatto. E siamo consapevoli che serve quotidianità e prestazioni importanti che ci permettano di essere competitivi».

-Vinto con le squadre della parte destra: 12 su 12 e serve stare sempre sul pezzo: qual è il segreto?

Nessuno ci regala nulla, ne siamo consapevoli. Dobbiamo tenere un alto coefficiente di attenzione, atteggiamento, concentazione e lo stiamo facendo da inizio stagione. A volte riesci a portare il risultato a casa a volte meno. Conta essere sempre quello che desideriamo, contano le ambizioni e quello che desideriamo fare in questa stagione.

-Quanto desidera il ritorno al gol di Thuram?

È una domanda difficile a cui rispondere. Io desidero una prestazione importante da parte del gruppo. Stanno mostrando in questa stagione quaanto sono importanti i giocatori. Tutta la rosa è coinvolta er sul pezzo. Tutti devono sentirsi coinvolti e importanti per cammino e ambizioni. Ho la fortuna di allenare 4 attaccanti con numeri importanti: me li godo e spero continuino a mantenere questo rendimento.

(fonte: DAZN)