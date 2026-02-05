FC Inter 1908
Carnevali: “Muharemovic da big anche per la testa. Rifiutato offerte, sarà dura trattenerlo”

L'ad del Sassuolo, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del difensore accostato anche all'Inter di Chivu
L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del difensore accostato anche all'Inter di Chivu, Muharemovic:

A gennaio ha anticipato una parte del mercato estivo. Pedro Felipe è il nuovo Muharemovic?

«Speriamo. Quest’operazione è stata un’opportunità per il Sassuolo, per la Juve e per Pedro Felipe. Muharemovic ha la testa da grande squadra, non solo le qualità. È serio e ambizioso».

A luglio sarà più difficile trattenere lui o Koné?

«Entrambi. Io spero che restino per proseguire il percorso di crescita e aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Ma sarà difficile. Già adesso ho rifiutato alcune offerte, ma era deciso che a metà stagione non sarebbe partito nessuno».

