L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del difensore accostato anche all'Inter di Chivu, Muharemovic:
Carnevali: “Muharemovic da big anche per la testa. Rifiutato offerte, sarà dura trattenerlo”
L'ad del Sassuolo, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del difensore accostato anche all'Inter di Chivu
A gennaio ha anticipato una parte del mercato estivo. Pedro Felipe è il nuovo Muharemovic?
«Speriamo. Quest’operazione è stata un’opportunità per il Sassuolo, per la Juve e per Pedro Felipe. Muharemovic ha la testa da grande squadra, non solo le qualità. È serio e ambizioso».
A luglio sarà più difficile trattenere lui o Koné?
«Entrambi. Io spero che restino per proseguire il percorso di crescita e aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Ma sarà difficile. Già adesso ho rifiutato alcune offerte, ma era deciso che a metà stagione non sarebbe partito nessuno».
