Protagonista del vodcast di Dazn Valori in Campo, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha toccato tanti argomenti. Grande spazio è stato concesso al nuovo stadio e all'Under 23. "All'inizio della mia vita professionale avevo due strade da intraprendere, o quella del giornalismo o quella del dirigente ed entrambe rappresentavano la mia passione. Le due strade erano fortunate sicuramente, poi ho deciso di prendere la seconda e sono molto felice. Mi ero già appassionato da ragazzino alle dinamiche del campo e dello spogliatoio, mi sembrava quella più consona a quella che era la mia attitudine".
fcinter1908 news interviste Marotta: “Stadio, manto nuovo in un giorno! Ricavi doppi. U23-Oaktree, in 2 anni vogliamo…”
news
Marotta: “Stadio, manto nuovo in un giorno! Ricavi doppi. U23-Oaktree, in 2 anni vogliamo…”
Protagonista del vodcast di Dazn Valori in Campo, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha toccato tanti argomenti
Il nuovo San Siro
"Finalmente siamo riusciti ad aprire il varco, ad aprire una strada che ci porterà ancora più lontano. Sarà una strada piena di tortuosità, non è facile agire in Italia, dove la burocrazia è molto ostruzionistica dal punto di vista dell'iter che una società o un privato deve percorrere. Abbiamo intrapreso con ottimismo questa nuova era, avremo una nuova casa. È stato molto difficile acquistare San Siro, ma grazie alla tenacia da parte di Ralph e Scaroni siamo riusciti ad arrivare al rogito. Sarà uno stadio molto moderno, che risponde soprattutto all'esigenze di sicurezza, di comodità, di accoglienza, di ospitalità e di tutto un insieme di valori".
© RIPRODUZIONE RISERVATA