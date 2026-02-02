FC Inter 1908
Cremonese: “Orgogliosi di quanto dimostrato da Audero. Grazie a tutti coloro che…”

Il club grigiorosso ha voluto commentare la brutta vicenda cha ha coinvolto ieri il proprio portiere, colpito dal lancio di un petardo
La Cremonese, tramite i propri canali ufficiali, ha voluto commentare la brutta vicenda che ha visto coinvolto il proprio portiere Emil Audero, colpito dal lancio di un petardo in occasione del match contro l'Inter: "La sportività è uno dei valori fondanti del nostro Club.

Siamo orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil Audero che, seppur scosso dall'accaduto, ha deciso di proseguire e difendere i nostri pali con grande professionalità e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso a Emil vicinanza e affetto dimostrando, ancora una volta, che a vincere è sempre lo sport".

