La Cremonese, tramite i propri canali ufficiali, ha voluto commentare la brutta vicenda che ha visto coinvolto il proprio portiere Emil Audero, colpito dal lancio di un petardo in occasione del match contro l'Inter: "La sportività è uno dei valori fondanti del nostro Club.
Cremonese: “Orgogliosi di quanto dimostrato da Audero. Grazie a tutti coloro che…”
Il club grigiorosso ha voluto commentare la brutta vicenda cha ha coinvolto ieri il proprio portiere, colpito dal lancio di un petardo
Siamo orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil Audero che, seppur scosso dall'accaduto, ha deciso di proseguire e difendere i nostri pali con grande professionalità e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso a Emil vicinanza e affetto dimostrando, ancora una volta, che a vincere è sempre lo sport".
