La Cremonese, tramite i propri canali ufficiali, ha voluto commentare la brutta vicenda che ha visto coinvolto il proprio portiere Emil Audero , colpito dal lancio di un petardo in occasione del match contro l'Inter: "La sportività è uno dei valori fondanti del nostro Club.

Siamo orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil Audero che, seppur scosso dall'accaduto, ha deciso di proseguire e difendere i nostri pali con grande professionalità e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso a Emil vicinanza e affetto dimostrando, ancora una volta, che a vincere è sempre lo sport".