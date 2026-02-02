"Ha un margine di miglioramento pazzesco secondo me e l'Inter lo ha visto", ammette l'agente di Massolin

Yvan Le Mee, agente di Yanis Massolin, ha raccontato a Parlando di Sport della trattativa che l'ha portato all'Inter:

"Siamo tutti contenti, Yanis chiude un percorso che dal Belgio lo ha portato al Modena e poi all'Inter, è una cosa bellissima. Grazie mille al Modena, una società seria che lavora benissimo. Sono felice di incontrare gente di calcio che lavora così. Con l'Inter abbiamo trovato il progetto giusto, nella più grande società al mondo che ha capito che Yanis ha un potenziale incredibile. Ha un margine di miglioramento pazzesco secondo me e l'Inter lo ha visto. Quelli del Modena si sono comportati molto bene, hanno fatto le cose per bene. Yanis è contentissimo, ora è in autostrada per tornare a Modena per l'allenamento di domani in vista dell'importantissima partita di questo weekend. Ha la testa giusta per fare questa seconda parte di stagione al Modena, speriamo che arrivi in Serie A col Modena o almeno ai playoff e chiudere la storia con un bell'obiettivo che è la promozione in Serie A"

Qual è la prospettiva all'Inter?

"Sicuramente, è un 2002 quindi non parliamo di Primavera o Under 23, parliamo sicuro di prima squadra. L'Inter non ha in rosa un giocatore come lui, sicuramente Yanis non ha fatto niente rispetto ai giocatori della rosa nerazzurra ma pensiamo tutti che ha il potenziale per arrivare e avere minuti e convincere lo staff dell'Inter, c'è Chivu che lancia i giovani senza problemi. Abbiamo portato Bonny a Parma tre anni fa, e abbiamo visto che sviluppo ha avuto con Chivu al Parma e anche all'Inter. Siamo sicuri che si prenderà cura di Yanis, se farà le cose che deve fare saranno belle notizie per tutti".

Come hai visto Yanis in questi giorni?

"Gli ho detto sin da subito di andare in Italia, che è il Paese che sviluppa in maniera migliore i giocatori a livello di post-formazione. Per il profilo che ha è un giocatore che non si trova in Italia, uno alto quasi due metri col mancino preciso e una visione di gioco incredibile. Suo padre è un ex professionista e lui ha il calcio in testa sin da bambino. Sono sicuro che può esplodere in questo calcio, ha tutte le qualità per giocare qui".

Vi aspettavate potesse andare in un top club in così poco tempo?

"Sono venuti quasi tutti a parlare di lui. Poi abbiamo deciso di andare all'Inter che è stata la più grande a fare un'offerta. Prima avevamo pensato di andare magari in un'altra categoria per avere più spazio. Ma quando si presenta un progetto come quello dell'Inter, che fa giocare i giovani ma anche giocatori di 35 anni ma è un progetto serio, con una squadra che gioca bene a calcio. Noi pensiamo che abbia la capacità di poterci stare. Da qualche giorno pensa che sia una cosa straordinaria, è difficile che un giocatore possa capire subito le misure per questa operazione. Ora deve pensare al Modena e avere la testa giusta per continuare la stagione ma io lo seguo da 3-4 anni sono sicuro che continuerà a fare bene le cose per il Modena".