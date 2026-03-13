Casadei, ex Inter, è rimasto in panchina per 90' contro il Parma: D'Aversa, nel post gara, ha parlato così

"Lui è un giocatore che ha tutto per diventare grande. Probabilmente il suo percorso, l'essere andato subito in un top club come il Chelsea forse questo ha influenzato il suo cammino. Credo che debba ragionare sul fatto che nel calcio nessuno regala nulla.

Se c'è il dubbio che a volte può giocare e non giocare nonostante sia un centrocampista che può arrivare anche a segnare dieci gol a campionato, qualche domanda se la deve fare. Lui deve capire che è un giocatore importante e avere una continuità anche nel quotidiano negli allenamenti e nella vita"