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Torino, D’Aversa duro su Casadei: “Si dovrebbe fare qualche domanda se…”

Torino, D’Aversa duro su Casadei: “Si dovrebbe fare qualche domanda se…” - immagine 1
Casadei, ex Inter, è rimasto in panchina per 90' contro il Parma: D'Aversa, nel post gara, ha parlato così
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma, l'allenatore del Torino, Roberto D'Aversa, ha parlato anche di Cesare Casadei, rimasto in panchina per 90':

Torino, D’Aversa duro su Casadei: “Si dovrebbe fare qualche domanda se…”- immagine 2
Getty Images

"Lui è un giocatore che ha tutto per diventare grande. Probabilmente il suo percorso, l'essere andato subito in un top club come il Chelsea forse questo ha influenzato il suo cammino. Credo che debba ragionare sul fatto che nel calcio nessuno regala nulla.

Torino, D’Aversa duro su Casadei: “Si dovrebbe fare qualche domanda se…”- immagine 3

Se c'è il dubbio che a volte può giocare e non giocare nonostante sia un centrocampista che può arrivare anche a segnare dieci gol a campionato, qualche domanda se la deve fare. Lui deve capire che è un giocatore importante e avere una continuità anche nel quotidiano negli allenamenti e nella vita"

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