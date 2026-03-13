La lotta scudetto vivrà uno snodo cruciale in questo fine settimana, con Inter-Atalanta da una parte e Lazio-Milan dall'altra. Ne ha parlato ai microfoni di TMW Radio Simone Braglia. Ecco le sue dichiarazioni:
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fcinter1908 news interviste Braglia: “Contro l’Inter vedo un’altra imbarcata per l’Atalanta. Se Chivu recupera giocatori…”
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Braglia: “Contro l’Inter vedo un’altra imbarcata per l’Atalanta. Se Chivu recupera giocatori…”
La lotta scudetto vivrà uno snodo cruciale in questo fine settimana, con Inter-Atalanta da una parte e Lazio-Milan dall'altra
Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più?
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"Vedo un'ulteriore imbarcata dell'Atalanta. L'Inter, dopo il ko contro il Milan, se recupera qualche giocatore non c'è partita. Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa. I due derby valgono il campionato per il Milan, in questo senso. Così ha vinto il suo campionato. Il Milan con la Lazio rischia".
(Fonte: TMW Radio)
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