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Braglia: “Contro l’Inter vedo un’altra imbarcata per l’Atalanta. Se Chivu recupera giocatori…”

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La lotta scudetto vivrà uno snodo cruciale in questo fine settimana, con Inter-Atalanta da una parte e Lazio-Milan dall'altra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La lotta scudetto vivrà uno snodo cruciale in questo fine settimana, con Inter-Atalanta da una parte e Lazio-Milan dall'altra. Ne ha parlato ai microfoni di TMW Radio Simone Braglia. Ecco le sue dichiarazioni:

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Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più?

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"Vedo un'ulteriore imbarcata dell'Atalanta. L'Inter, dopo il ko contro il Milan, se recupera qualche giocatore non c'è partita. Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa. I due derby valgono il campionato per il Milan, in questo senso. Così ha vinto il suo campionato. Il Milan con la Lazio rischia".

(Fonte: TMW Radio)

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