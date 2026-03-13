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De Paola: “Contro l’Inter la vedo male per l’Atalanta. Ha preso sei gol, non vedo come…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto il punto sulla lotta scudetto a distanza tra Inter e Milan
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto il punto sulla lotta scudetto a distanza tra Inter e Milan, attese rispettivamente dalle sfide contro Atalanta e Lazio:

De Paola: “Contro l’Inter la vedo male per l’Atalanta. Ha preso sei gol, non vedo come…”- immagine 2
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Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più?

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"Me la sento male per l'Atalanta, ho la sensazione che il contraccolpo psicologico possa esserci. Ha preso sei gol, non vedo come possa riprendersi subito. Credo rischi di più il Milan a Roma. Ha vinto il derby, con il gol poi è emerso il solito Allegri. Il Milan non può pensare sempre di portare a casa le partite così".

(Fonte: TMW Radio)

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