Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto il punto sulla lotta scudetto a distanza tra Inter e Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto il punto sulla lotta scudetto a distanza tra Inter e Milan, attese rispettivamente dalle sfide contro Atalanta e Lazio:

Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più?

"Me la sento male per l'Atalanta, ho la sensazione che il contraccolpo psicologico possa esserci. Ha preso sei gol, non vedo come possa riprendersi subito. Credo rischi di più il Milan a Roma. Ha vinto il derby, con il gol poi è emerso il solito Allegri. Il Milan non può pensare sempre di portare a casa le partite così".